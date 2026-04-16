Практика синтезированной методологии йоги (FYSM) под диджей-сет в честь трёхлетия студия йоги Погружение. Будет жарко, энергично, рейвово. Синтезированная методология йоги (FYSM) — современная методология йоги, основанная на традиционной хатха-йоге. Объединяет асаны, дыхание и медитацию, акцентирует внимание на самопознании через движения и внимательность. Диджей сет будет в стиле диско.