Погружение: уровень 3
Студия Plunge, набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж, код 7890#
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 14+
Вечеринки
Про событие
Практика синтезированной методологии йоги (FYSM) под диджей-сет в честь трёхлетия студия йоги Погружение. Будет жарко, энергично, рейвово. Синтезированная методология йоги (FYSM) — современная методология йоги, основанная на традиционной хатха-йоге. Объединяет асаны, дыхание и медитацию, акцентирует внимание на самопознании через движения и внимательность. Диджей сет будет в стиле диско.
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