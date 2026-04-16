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Погружение: уровень 3

Студия Plunge, набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж, код 7890#

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 14+
Вечеринки

Про событие

Практика синтезированной методологии йоги (FYSM) под диджей-сет в честь трёхлетия студия йоги Погружение. Будет жарко, энергично, рейвово. Синтезированная методология йоги (FYSM) — современная методология йоги, основанная на традиционной хатха-йоге. Объединяет асаны, дыхание и медитацию, акцентирует внимание на самопознании через движения и внимательность. Диджей сет будет в стиле диско.

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