[отменено] Поговорим о том, о чём молчим
уточняй у организатора
Начало:
Завершение:
1300₽
Возраст 18+
Про событие
Мы все знаем это чувство. То самое, от которого хочется сжаться, провалиться сквозь землю, исчезнуть — стыд. Он шепчет нам: «Ты недостаточно хорош(а)». Бывает, он диктует, как нам жить, что носить, о чём мечтать и молчать. Он разделяет нас — ведь кажется, что у всех «всё в порядке», а ошибка и уязвимость — только твои. Стыд — это общий для всех человеческий опыт и вынося его на свет разговора, мы лишаем его власти. Приходи на встречу дискуссионного клуба, посвящённую теме стыда. На этой встрече не будут давать инструкций «как перестать стыдиться». Вместо этого создадут безопасное пространство, где: — Разберутся, откуда берётся стыд — Обсудят за что чаще всего стыдно — Разберутся, как стыд влияет на нашу жизнь, решения и связи с другими — Поделятся личными историями и услышишь разные точки зрения в атмосфере уважения и безоценочности. Это разговор не про избавление, а про понимание. Про то, чтобы увидеть в своём «самом стыдном» — живого человека. И в другом — тоже. Кому будет полезно? — Всем, кто хочет лучше понять свои эмоции и реакции — Тому, кто чувствует, что стыд ограничивает его жизнь — Тем, кто работает с людьми и хочет глубже разобраться в психологии — Тем, кто верит в силу честного диалога и ценит пространства, где можно обсудить глубокие темы. Соблюдают правило конфиденциальности. Услышанное в клубе остаётся в клубе. Ведущие: Лянгузов Иван — практикующий гештальт-терапевт с 2020 года. Имеет дополнительное образование по работе с травмой, специализируется на работе с парами. Цыпкина Варвара —студентка 2 ступени Международной Академии Гештальта. Где: м. Владимирская, 5 мин Клуб проходит в малой группе, количество мест ограничено 1300р. соло в https://t.me/fsd_spb/2171 2200р. парный Парные билеты оформляет https://t.me/simmarin
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