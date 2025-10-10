Клуб настольных ролевых игр «Кости Дроу» приглашает тебя присоединиться к игровым сессиям по Dungeons & Dragons. Что предлагают: — Интерактивный стол с экраном для отображения карт, анимации и визуальных эффектов. — Опытные и харизматичные Мастера подземелий, готовые провести тебя через увлекательные кампании и ваншоты. — Индивидуальный подход к каждому игроку: будь ты новичком или матерым приключенцем. — Готовые ваншоты, кампании и истории на заказ в любом сеттинге: от классического фэнтези до научной фантастики. — Атмосферное окружение клуба: уютная обстановка, тематический декор, умный свет, адаптируемый под ситуацию в игре и погружающая музыка. — Угощения для гостей: чай, кофе и вкусняшки, чтобы ты мог наслаждаться игрой в комфортной обстановке и не успел проголодаться. — Именные токены с портретами твоих персонажей, созданные специально для тебя. И миниатюры монстров. — Так же могут помочь с созданием персонажа перед игрой для новичков или предоставить готовых персонажей, если играешь первый раз и разбираться в создании персонажа пока не хочешь. Формат игры: Ваншот — короткая, но яркая история на одну сессию. Запись в ТГ. Как пройти присылают в личку записавшимся.