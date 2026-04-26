Подземелья библиотеки
Центральная районная библиотека им. А. П. Чехова, улица Турку, 11к1
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Клуб обсуждения настольно-ролевых игр. На встречах будешь говорить о любимых играх, знакомиться с новыми игровыми системами, учиться придумывать интересные игровые сюжеты. На третьей встрече клуба поговоришь про необъяснимо хтонический «Зов Ктулху» — настольно ролевую игра по мотивам Мифов Ктулху, основанных на произведениях Говарда Филлипса Лавкрафта. Расскажешь про любимые ваншоты и своих персонажей. Здесь ждут как заядлых любителей кинуть злую насмешку, так и новичков, только открывающих жанр. Обсудишь немного историю создания ДнД, как начать играть, кто такие мастера и как заполнять листы персонажа. Если ты никогда не играл в «Подземелья и драконы», но тебе всегда было интересно приобщиться к НРИ–сообществу, тебя здесь ждут. Вход свободный.
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