Подрыв: Северный сигнал (Subversion: Northern Sigmal)
Грузинская улица, 3к1Б
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 2400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Субботняя ночь превратит этот склеп электроники из мертвых экранов в агонию под тяжелый саунд. Сцена 1: Kleperis Lacruel Lerros Octavion Palach Rukh Salem Speerax Zombie Сцена 2: Aldar b2b Zlodeev Archer Axonoff Ebn Error4o4 Inferno Agents Mariw Persh T1t
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