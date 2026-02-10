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Подрыв: Северный сигнал (Subversion: Northern Sigmal)

Видеосалон «Golyj Wood»
Грузинская улица, 3к1Б

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Субботняя ночь превратит этот склеп электроники из мертвых экранов в агонию под тяжелый саунд. Сцена 1: Kleperis Lacruel Lerros Octavion Palach Rukh Salem Speerax Zombie Сцена 2: Aldar b2b Zlodeev Archer Axonoff Ebn Error4o4 Inferno Agents Mariw Persh T1t

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