Приходи творчески отпраздновать 8 марта! Подумаешь о подружбе и о женщинах, которые тебя вдохновляют на новые свершения, и воплотишь свои мысли на бумаге. За два часа ты сможешь создать прекрасные коллажи! Будешь резать, отрывать, клеить, собирать воедино красоту на бумаге под кураторством художницы Леры Нерыбки. Основы этой творческой встречи: — комфорт и приятная атмосфера для всех персон; — свободный диалог и размышление вместо оценок и критики; — процесс важнее результата; В уютной гостиной тебя будут ждать журналы, фотографии, блёстки, ткани и многое другое. В процессе ты сможешь познакомиться, обсуждать творчество и экспериментировать Количество мест ограничено, так что предварительная запись обязательна. Стоимость: Если придёшь одна — 700 рублей Если придёшь с подругой — 1100 рублей Учти, пожалуйста, что в пространстве нужно будет снять обувь.