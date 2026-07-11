Подмост Фест
Лиговский 50 корпус 16
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Настоящий подземный раз**б: — техно, — диско, — драм-н-бейс и брейккор — даунтемпо + чайная станция от Софы Поганки, чтобы выжить до утра Полный список участников раскроют позже. Действует акция «Три подружки» — компания 3 девушки проходят бесплатно. Одиночки платят 300 рублей. Оплата на входе.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи