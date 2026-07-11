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Подмост Фест

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

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от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Настоящий подземный раз**б: — техно, — диско, — драм-н-бейс и брейккор — даунтемпо + чайная станция от Софы Поганки, чтобы выжить до утра Полный список участников раскроют позже. Действует акция «Три подружки» — компания 3 девушки проходят бесплатно. Одиночки платят 300 рублей. Оплата на входе.

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