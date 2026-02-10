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Подлинный ягодный фестиваль (OG Berries Fest)

Рюмочная «Терапия», Лиговский проспект, 50к17

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Бодрые ломанные ритмы. Баттл или слияние электронного эхо со смелостью Питерских рэп-самородков. Достаточно экспериментально Жанры: сломанные ритмы x рэп Фейс-контроль/дресс-код: рейв-образ Диджеи: El Helicoptero LenKo Andy Love SHATALOVE Romzet Ликвидация Личности Everest Og Husstla Black White Жанры: Псай-брейкс, драм-н-бэйс, брейкс, джангл, дабстеп, техно-хаус

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