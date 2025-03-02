«Подальше от тебя» (2005)
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Безответственная и легкомысленная Мэгги Феллер поселяется у своей старшей сестры Роуз, которая работает адвокатом и придерживается во всём строгих правил. Неприятности начинаются с того, что Мэгги затаскивает к себе в постель бойфренда Роуз. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo
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