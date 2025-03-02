О фильме: Безответственная и легкомысленная Мэгги Феллер поселяется у своей старшей сестры Роуз, которая работает адвокатом и придерживается во всём строгих правил. Неприятности начинаются с того, что Мэгги затаскивает к себе в постель бойфренда Роуз. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo