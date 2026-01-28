Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: У Сьюзен роскошная жизнь в Лос-Анджелесе, прекрасный муж и собственная галерея. Но однажды она получает неожиданную посылку от бывшего супруга — он хотел бы встретиться, но сначала просит прочитать его новый роман. Сьюзен не подозревает, что как только она откроет рукопись, она вернется в прошлое, которое считала надежно укрытым под покровом ночи.