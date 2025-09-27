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Почувствуй себя ресторанным критиком

Lamponi, Вязовая улица, 10

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

В субботу 27 сентября приходи в итальянский ресторан Lamponi. Тебя ждет не просто ужин, а необычная встреча в теплом кругу друзей, любителей правильной гастрономии. Вместе со всеми познакомишься с командой ресторана, попробуешь ужин из 5 курсов в сопровождении высококлассных вин, будешь дискутировать, присуждать баллы, в общем, судить и хвалить блюда и винные пейринги. Кто сказал, что ресторанным критиком могут быть только избранные? В меню ужина: — Пряный тартар из тунца с гуакомоле + Cremant de Loire rose Philippe Deval; — Опаленная цветная капуста с муссом из пармезана + Friulano Colutta; — Вителло Тонато + Perdera Argiolas; — Лазанья болоньезе + Cantaloro Avignonesi; — Мельфей + Mirto Fresca Dorada. Билеты можно приобрести в тг организатора.

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