ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Психологический клуб на английском

Vokzal 1853, набережная Обводного канала, 118С

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+

Про событие

Клуб для тех, кто хочет глубже узнавать себя и других и одновременно практиковать английский. В среду пройдёт психологический клуб на английском без темы. Познакомишься с другими участниками, узнаете друг друга поближе, обсудишь глубокие вопросы, которые не так просто бывает обсудить по-русски. На иностранном всегда легче говорить о том, что волнует, потому что ты на время становишься немного другим человеком. Примеры вопросов: — Would you rather be the star player on a losing football team or ride the bench on a winning one? — When was the last time you cried and why? — What was the first thing you remember buying with your own money? Встреча курируется, никаких неловких пауз и молчания. Рекомендуемый уровень — от уверенного B1 Необходимая лексика будет в раздаточном материале. Ведущий: лингвист и коуч Наталия Мироненко. Стоимость: 1200 р (+ любой заказ в ресторане) Более подробную информацию можно уточнить у организатора в ТГ —https://t.me/nr_mironenko

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста