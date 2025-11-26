Психологический клуб на английском
Vokzal 1853, набережная Обводного канала, 118С
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Про событие
Клуб для тех, кто хочет глубже узнавать себя и других и одновременно практиковать английский. В среду пройдёт психологический клуб на английском без темы. Познакомишься с другими участниками, узнаете друг друга поближе, обсудишь глубокие вопросы, которые не так просто бывает обсудить по-русски. На иностранном всегда легче говорить о том, что волнует, потому что ты на время становишься немного другим человеком. Примеры вопросов: — Would you rather be the star player on a losing football team or ride the bench on a winning one? — When was the last time you cried and why? — What was the first thing you remember buying with your own money? Встреча курируется, никаких неловких пауз и молчания. Рекомендуемый уровень — от уверенного B1 Необходимая лексика будет в раздаточном материале. Ведущий: лингвист и коуч Наталия Мироненко. Стоимость: 1200 р (+ любой заказ в ресторане) Более подробную информацию можно уточнить у организатора в ТГ —https://t.me/nr_mironenko
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