Почему выгодно быть Обломовым?
Библиотечный центр искусства и поэзии им. С. Есенина, Лиговский проспект, 215
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Герой романа Гончарова застрял на диване, но был ли он просто «лентяем»? На новой встрече в библиотеке разберёшь этот культовый образ через призму психологии. Попробуешь понять, чем Обломов отличается от выгоревшего трудоголика и где та грань, после которой бездействие становится ловушкой. Вместе с практикующим психологом почитаешь любимые страницы, найдёшь отражение классического сюжета в современной жизни и попробуем честно ответить на вопрос: «А не Обломов ли я сегодня?» Ведущая — Анастасия Лукьянова.
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