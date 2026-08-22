Герой романа Гончарова застрял на диване, но был ли он просто «лентяем»? На новой встрече в библиотеке разберёшь этот культовый образ через призму психологии. Попробуешь понять, чем Обломов отличается от выгоревшего трудоголика и где та грань, после которой бездействие становится ловушкой. Вместе с практикующим психологом почитаешь любимые страницы, найдёшь отражение классического сюжета в современной жизни и попробуем честно ответить на вопрос: «А не Обломов ли я сегодня?» Ведущая — Анастасия Лукьянова.