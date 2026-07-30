У человека есть всё: технологии, комфорт, мгновенная связь с миром и таблетка от головной боли. Но он никогда не был такими тревожными и опустошёнными. Парадокс 21 века: чем безопаснее быт, тем острее экзистенциальный кризис. О чем поговоришь: — Почему в эпоху изобилия ты задыхаешься от скуки и потери смысла? — «Синдром самозванца», цифровое истощение и страх выбора — это не слабость, а симптомы времени. — Куда исчезло будущее? И почему «жить настоящим» — непосильный труд. Разберёшь три ключевых кризиса современного человека: кризис идентичности , кризис реальности и кризис желания Ведущие: Рогожин Степан — клинический экзистенциально ориетированный психолог. Трушков Илья — клинический экзистенциально-ориетированный психолог Стоимость: бесплатно, но тебя просят поддержать проект, заказав позицию из меню