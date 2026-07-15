Терпение и устойчивость снаружи выглядят одинаково: человек не падает, работает, улыбается и со всем справляется. Однако внутри между ними лежит колоссальная пропасть, которая меняет всё. Для тех, кто привык справляться сам. Для тех, кто ругает себя за слабость и считает, что не хватает дисциплины. Для тех, кто привык преодолевать и бороться, но устал от этого. Для тех, кто хочет больше внутренней устойчивости. И для всех, кто любит смотреть на привычные вещи с неожиданной стороны. — Код мученика и негативный престиж. Как культура учит нас страдать и почему так сложно жить легко? — Психология вечного подвига. Зачем человек вынуждает себя совершать героические усилия? — Аутоиммунная психология: как отличить внутреннюю силу от токсичного терпения — 6 когнитивных ловушек, в которые ты можешь незаметно попадать, и способы их избежать Возможно, самая опасная привычка взрослого человека вовсе не прокрастинация, а привычка долго терпеть? Будешь разбираться. Ведущая: Наталья Лычко, нарративный психолог, популяризатор научного мышления в области психологии Стоимость: бесплатно, но тебя просят поддержать проект, заказав позицию из меню