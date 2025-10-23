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  1. Санкт-Петербург
  2. События

По клавишам души. Вечер авторской музыки

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В старинном особняке будет вечер неоклассической авторской музыки, который станет откровением для тебя. Ты не просто услышишь их произведения, но станешь свидетелем рождения музыки: ты узнаешь истории, стоящие за каждой нотой, почувствуешь ту невидимую связь, что существует между авторами и их слушателями. Анастасия Виноградова и Мария Говард, авторы из Санкт-Петербурга, исполнят свои произведения, сопроводив их краткими выступлениями об их жизни и творчестве. Такой вечер станет ярким и запоминающимся событием, которое позволит зрителям больше узнать о музыке и о тех, кто её создает: о новых веяниях, о стремлении импровизировать, о глубокой личной связи между авторами и их музыкальными предпочтениями.

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