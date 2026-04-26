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  1. Санкт-Петербург
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По-другому

АТС
улица Некрасова, 3-5

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3500₽
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Организаторы в седьмой раз собирают всех, кто хочет жить не по шаблону — а по-другому. За один день ты проживёшь маленькую жизнь: от глубокой медитации до драйвового танца, от вдохновляющей лекции до коллективного парения в бане на террасе. 5 этажей 3000+ квадратных метров свободы 150 экспертов 300+ практик за 10 часов Что тебя ждет? Выбирай свой маршрут — занятия идут в 6 потоков одновременно: — Движение и тело: йога, танцы 💃, массаж. — Глубина и тишина: медитации, звуковые практики, лечение звукомг, поющие чаши. — Творчество: арт-терапия, поэзия, мастер-классы, спектакли, аукцион картин. — Осознанность и рост: лекции по делу, дискуссии, консультации психологов и коучей. — Впечатления: музей сенсорики, игры с подсознанием, квесты с подарками, классы по актерскому мастерству и жонглированию. Можно всё. Закружиться в хороводе, лечь на гвозди, слушать ханг, уйти в медитацию под тибетские чаши или попасть на лекцию, где действительно дают пользу. Можно примерить крылья ангела, попробовать омлет со снытью, распутать старый внутренний конфликт в игровой практике или просто выдохнуть под живую музыку. Единый билет — без доплат.

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