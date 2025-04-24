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Плейлист Венкова

Сердце
Лиговский проспект, 50к16

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Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Этот вечер о том, как звучит музыка, когда с неё сняли все маски, под которой скрывается живая человеческая душа. Время меняет музыку, а музыка меняет время. Многие десятилетия в культуре главенствовали ирония, маски, цитаты, фальшивые картинки. Мы жили в мире, где важнее был образ, чем подлинность, ирония, чем искренность. Но теперь настал другой момент — момент, когда мы снова ищем подлинное. И это эпоха метамодерна – времени, когда снова, пусть сдержанно и сухо, идёт возврат к подлинности, к «новой искренности», к человеческой душе. Поэтому то, что играют, назвали мета-роком. Хотя, конечно, жанры не имеют большого значения. На концерте прозвучит новый сингл «Атмосфера»

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