Playingtheangel
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
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Завершение:
от 2100₽ до 9900₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Атмосфера, где соединяются восточные мотивы и проникновенные мелодии и искренние тексты. Это музыка, которая рассказывает множество истории — о людях, местах, эмоциях и о каждом из нас. Каждый звук приглашает тебя на короткое путешествие, где время словно замирает, уступая место чистому моменту здесь и сейчас под честный звук, который согреет и вдохновит.
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