Платиновый вечер
Вечно Молодой, Разъезжая улица, 12
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Стены бара превратятся в самое настоящее ретроспективное чудо, которое режиссирует молодая промо-группа «Экстракт». BEAUTCHEJA Max Tatarinov GRACH hooji Вход бесплатный.
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