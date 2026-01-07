В эти выходные открывают портал во вселенную Гарри Поттера. Свечи в воздухе, старые книги, зелья на полках — атмосфера, в которую хочется нырнуть с головой. FC/DC 18+ (только оригиналы документов) reserve по телефону билет или бронь стола — проход без очереди