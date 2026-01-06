Platform 9 3/4
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1950₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В эти выходные открывают портал во вселенную Гарри Поттера. Свечи в воздухе, старые книги, зелья на полках — атмосфера, в которую хочется нырнуть с головой. FC/DC 18+ (только оригиналы документов) reserve по телефону билет или бронь стола — проход без очереди
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