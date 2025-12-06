Арт-встреча, где ты бережно и экологично исследуешь ландшафты своей идентичности, желаний и ограничений. Через пластилин ты создашь не просто изображение, а объемную карту твоей внутренней вселенной. А ты когда-нибудь задумывался, на что похожа твоя сексуальность? Она — остроконечная гора или мягкая долина? Глубокий океан или россыпь горячих камней? А может, она похожа на старую карту с участками «территория запрещена»? Сексуальность — это не только про тело. Это про: — Энергию, которую люди часто блокируют страхами и стыдом — Язык, которому тебя не научили — Границы, которые ты не всегда умеешь отстоять — Историю, записанную в теле — и пришло время её переписать Приходите, если ты хочешь: — Дать голос тому, о чём привыкла молчать — Увидеть и ощутить руками свои внутренние «можно» и «нельзя» — Исследовать, где живут твои желания, а где — страхи — Создать новый, бережный и честный образ своей чувственности Что будешь делать? 1. Лепить ландшафт: С помощью пластилина на холсте создашь объёмную карту. Где на ней находятся твои силы? Где — шрамы? Где — неизведанные территории? 2. Исследуешь рельеф: Через тактильные ощущения и метафоры поймёшь, какие образы рождаются: гладкие или колючие, скрытые или явные, лёгкие или тяжелые? 3. Напишешь новую карту: Не стирая старое, добавишь те элементы, которых не хватает для целостности и гармонии Ведущая— Хасанова Анастасия, психолог, арт-терапевт