Новая творческая вселенная от создателей группы «кирпичи» и их союзников. Здесь смешиваются стоунер-фантасмогория и петербургское разгильдяйство в лучших традициях этого жанра. Что тебя ждёт на этом концерте? Презентация сразу двух альбомов, много «грязных» гитар и лирическое повествование от первого лица. Будь готов к увлекательному путешествию, возьми космические ложки, ракета до обеда на землю не вернётся, но жители «планеты вина» уже тебя ждут.