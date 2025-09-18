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Planeta Vina

Мачты
Кожевенная линия, 34

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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Новая творческая вселенная от создателей группы «кирпичи» и их союзников. Здесь смешиваются стоунер-фантасмогория и петербургское разгильдяйство в лучших традициях этого жанра. Что тебя ждёт на этом концерте? Презентация сразу двух альбомов, много «грязных» гитар и лирическое повествование от первого лица. Будь готов к увлекательному путешествию, возьми космические ложки, ракета до обеда на землю не вернётся, но жители «планеты вина» уже тебя ждут.

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