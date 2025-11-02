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План Ломоносова

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 2090₽ до 4990₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Казалось бы, только позавчера группа собиралась на первых репетициях и складывала первые аккорды в первые песни. А вот уже 15 лет, как пишутся альбомы, снимаются клипы и колесит План Ломоносова с концертами по всему миру. В честь 15-летия «План Ломоносова» едет в тур! Сыграют большие сольные концерты и порадуем тебя отличной, разнообразной программой, в которую войдут лучшие песни со всех альбомов, созданных за эти годы. Слэм, угар и море позитива.

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