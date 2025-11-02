План Ломоносова
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
от 2090₽ до 4990₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Казалось бы, только позавчера группа собиралась на первых репетициях и складывала первые аккорды в первые песни. А вот уже 15 лет, как пишутся альбомы, снимаются клипы и колесит План Ломоносова с концертами по всему миру. В честь 15-летия «План Ломоносова» едет в тур! Сыграют большие сольные концерты и порадуем тебя отличной, разнообразной программой, в которую войдут лучшие песни со всех альбомов, созданных за эти годы. Слэм, угар и море позитива.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи