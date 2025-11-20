Выбор редакции
Плакаты к несуществующим праздникам
Молодёжный клуб «Наше место», Измайловский проспект, 18Б, ПМК Коломбина
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Будешь эксплуатировать котят на открытках. В мире существует бесконечное обилие решительно бесполезных праздников. От дня зеленого огурца до дня борьбы с изжогой. На творческой встрече ты, вооружившись графической программой, будешь делать плакаты, посвященные этим смешным неофициальным праздникам. Стилистический вектор выбирать тебе: можно делать реальную эстетику, а можно удариться в метамодерн открыток ватсапа. Ведущий творческой встречи поддержит любой выбор На встрече тебе понадобятся: — ноутбук — заряд весёлой иронии Уметь владеть графическими программами не нужно: ведущий во всём поможет, подскажет и направит. Возрастное ограничение: 18 — 35 лет
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на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи