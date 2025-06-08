Placebo tribute by Special G
площадь Конституции, 2
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 8000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Талант парней оценили сами легендарные Placebo, а профессионализм подтверждается опытом более 10 лет. Группа готовит более расширенную программу и подарит ещё более яркие эмоции.
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