Большой трибьют-сет от московской группы Special G. Коллектив дебютировал на аналогичном мероприятии 10 декабря 2013 года и с тех пор стал широко известен среди поклонников Placebo в России и далеко за её пределами. В том числе, несколько концертов Special G посетили оригинальные музыканты группы Placebo, высоко оценив уровень исполнения. А самое главное, что Placebo Party — это уже традиционное место встречи всего фанатского Placebo-комьюнити. Поэтому приходи 11 декабря отметить день рождения Брайана под качественный аккомпанемент.