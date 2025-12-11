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Placebo Tribute

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой трибьют-сет от московской группы Special G. Коллектив дебютировал на аналогичном мероприятии 10 декабря 2013 года и с тех пор стал широко известен среди поклонников Placebo в России и далеко за её пределами. В том числе, несколько концертов Special G посетили оригинальные музыканты группы Placebo, высоко оценив уровень исполнения. А самое главное, что Placebo Party — это уже традиционное место встречи всего фанатского Placebo-комьюнити. Поэтому приходи 11 декабря отметить день рождения Брайана под качественный аккомпанемент.

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