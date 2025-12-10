Пивной квиз и ТТО (с английского tap take over — захват кранов) от чудесных ребят из пивоварни OnTheBones. Начнём с пивного квиза: — 4 команды по 5 человек (можно записаться уже готовой командой, а можно в одиночку — тебя добавят к одной из команд) — будет несколько туров на пивную тематику, вопросы о пивоварне OnTheBones, баре Баланс Белого и в целом о крафтовой культуре Петербурга — команда, занявшая первое место, получит квадропак от OnTheBones, а игроки команды, занявшей второе место, получат по бокальчику пива (или сидра) с крана — проведёт квиз Костя Шмолдаев — стоимость — 400 р с человека (напиток включён) Запись осуществляется по предоплате. Теперь пара слов про ТТО: в этот день на кранах будут великолепные сорта от OnTheBones: — gose с кориандром и цедрой апельсина — лагер, сваренный в коллаборации с Dieta Brewery — балтийский портер с мятными, цитрусовыми и пряными нотами — American IPA