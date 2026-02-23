Пивное казино — это как дегустация, только веселее. Увлекательная игра, в основе которой лежит принцип профессиональной «слепой» дегустации и азарта. В процессе игры ты продегустируешь 7 образцов пива со всего мира вместе с лёгкими закусками к пиву. Задача — угадать тип и стиль пива, показатели горечи и крепости, а так же страну и тип производителя. Это не так сложно, как ты мог подумать. У тебя будут подсказки от крупье, и житейскую мудрость тоже никто не отменял. Для участия в игре не нужно быть сомелье, главное — не воспринимать всё слишком серьёзно и выбрать правильную стратегию. Будешь ориентироваться на собственные рецепторы, обоняние и подсказки от сомелье. В конце игры все участники подсчитают фишки. У кого больше всего, тому приз от казино. Проведёт игру крупье — сомелье и бар-менеджер харизматичный Андрей Рочев. В стоимость включены все сорта пива и набор лёгких закусок.