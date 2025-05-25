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Пивное Казино

Перья Коня, Лиговский проспект, 110

Начало:

Завершение:

1990₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Ведущий проведёт тебя по разнообразию вкусов и стилей современного и «классического» пивоварения. Сам удивишься, как начнёшь в слепую угадывать доселе неведанные характеристики пенного. Ведущий, как всегда, готовит лютый стенд-ап, будет жизнерадостно и шутливо, любо провести воскресный день в охотку, насладившись нотками легального азарта. Тебя ждут: — 10+ сортов (новая программа); — 2+ часа игры; — 3 призовых места и один утешительный приз (лагерок с крантика) Участие строго по записи. Пиши: https://t.me/dont_cry_at_my_funeral

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