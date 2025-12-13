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  1. Санкт-Петербург
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Пивная йога

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Потягивать пенное во время занятия, совмещая с практикой йоги — как тебе такой дзен? Мастер-класс проведет опытный инструктор Мария Преймонтайте. Что будет: - Занятие йогой с внимательным инструктором, - Пиво в качестве (утяжелителя) улегчителя для тренировки, - Коврик, водичку, место для переодевания, - Шавасану с поющими чашами. Если тебе по душе именно твоё любимое крафтовое пиво, захвати его.  Мероприятие строго 18+

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