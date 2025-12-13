Потягивать пенное во время занятия, совмещая с практикой йоги — как тебе такой дзен? Мастер-класс проведет опытный инструктор Мария Преймонтайте. Что будет: - Занятие йогой с внимательным инструктором, - Пиво в качестве (утяжелителя) улегчителя для тренировки, - Коврик, водичку, место для переодевания, - Шавасану с поющими чашами. Если тебе по душе именно твоё любимое крафтовое пиво, захвати его. Мероприятие строго 18+