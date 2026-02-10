Это прогулка не про «напиться». Это про город и его характер — через бары, где атмосфера важнее громкости. Темп спокойный: чтобы было слышно, комфортно и можно было общаться. Маршрут — пять очень разных мест. Не «случайная подборка», а логика и контраст: — бар с домашней посадкой и настроением нулевых; — бар в стенах дореволюционного завода — с историей в деталях; — бар, где напитки подают как культурную цитату — с тонкой подачей; — андеграундная точка с легендами рок-Петербурга (говорят, здесь бывали мировые музыканты); — финал в баре уникального питерского формата — обычно именно его потом советуют друзьям. В каждом баре тебя ждёт гостевой шот (включён в стоимость). Остальное — только по желанию: можно дегустировать, можно ограничиться одним-двумя, можно вообще не пить и просто идти за историей и атмосферой. По дороге — короткие, «живые» рассказы: Сенная, дореволюционные «пьющие» адреса, городские привычки разных эпох. Подача интеллигентная: с юмором, но без «побасенок». И ещё важное для спокойствия: если какая-то дверь внезапно окажется закрыта (редко, но бывает), есть равноценная замена по уровню и смыслу — маршрут не разваливается. Организационные детали: • 18+ (паспорт лучше взять с собой); • Доп. напитки и закуски — по меню, по желанию; • Сообщи об аллергиях/ограничениях заранее; • Алкоголь с собой и сильное опьянение — повод отказать в участии; • Бронирование закрывается за 8 часов — места разбирают быстро; • Обязательно зарегистрируй билет у организатора. Без регистрации не видят твои контакты — чтобы не потеряться пришлют телефон гида и точное место встречи. Регистрация: 10:00–18:00 Телефон +7 (996) 899-27-16 или Telegram @city_walk_spb Окончательную стоимость уточняй у организатора