Жаркий и громкий гиг. Зал превратится в бурлящий котёл из мощных духовых, скоростных гитар и тотального танцевального безумия. Четыре культовые банды локальной сцены — Uncle Bens, Brave Rockets, The bobers и Front78 — объединяются, чтобы вытрясти из тебя всю офисную пыль и устроить мощный ска-панк капустник.