Питерский ска-панк фест
Транспортный Переулок 10А
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1000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Жаркий и громкий гиг. Зал превратится в бурлящий котёл из мощных духовых, скоростных гитар и тотального танцевального безумия. Четыре культовые банды локальной сцены — Uncle Bens, Brave Rockets, The bobers и Front78 — объединяются, чтобы вытрясти из тебя всю офисную пыль и устроить мощный ска-панк капустник.
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