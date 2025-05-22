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  1. Санкт-Петербург
  2. События

[отменено] Питер на холсте

Арт-студия Кати Звездиной
Кадетская линия, 5к2В

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс в уютной мастерской художника в самом центре города. Нарисуй картину за 3 часа без навыков. Представь: за окном — крыши Петербурга, в руках — кисть, бокал и чистый холст. Ты выбираешь один из видов любимого города — и переносишь его на холст или в легкий акварельный скетч. Не умеешь рисовать? Это не проблема. Опытный художник подскажет, поддержит, направит — и ты уйдёшь с картиной, которую захочется повесить на стену или подарить. Можно писать акрилом на холсте или попробовать себя в акварели — выбираешь ты. Что тебя ждет: — Настоящая творческая мастерская художника; — Видовые сюжеты Петербурга на выбор; — Welcome drink и лёгкие закуски; — Фото на память; — Атмосфера уюта и вдохновения. Подходит для всех: можно прийти с друзьями, с детьми или в одиночку — и провести пару часов в кайфе. А после — прогуляться по городу, ведь мастерская прямо в центре. Количество мест ограничено. Успей забронировать билет — и сохранить кусочек Питера в своей картине.

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