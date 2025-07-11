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«Питер FM» — архитектура городской романтики

Кинотеатр «Художественный», Невский проспект, 67

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500₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Показ фильма с лекцией о том, как устроен «Питер FM» на уровне городского пространства. Что, если город — не фон, а полноценный герой истории? Фильм «Питер FM» (2006) — это не только тихая мелодрама о разминувшихся влюблённых, но и тонкий портрет Петербурга. Причём создателям удалось не просто запечатлеть этот краткий миг обаятельных «безцифровых» 2000-х, но и сформулировать нечто большее: они почувствовали и показали особенный образ города, подарив летнему Питеру визуальный и звуковой бренд, который живёт до сих пор. Какой он — Петербург в этом фильме? Что делает его таким узнаваемым, теплым и настоящим? Почему город в «Питер FM» — не просто задний план, а самостоятельная структура, влияющая на судьбы героев? Об этом расскажут эксперты команды «Петербург глазами инженера». Также поговорят о том: — как архитектура и городская жизнь формируют ритм и настроение истории; — какими приёмами режиссёр превращает город в живого персонажа; — из чего состоит Петербургская романтика; — и как изменился Питер за прошедшие 20 лет. Спикер: Анастасия Фурсова — историк и преподаватель, гид и лектор просветительской компании «Петербург глазами инженера»

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