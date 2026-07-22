Известная фраза князя Владимира: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти» — наглядно свидетельствует: наши предки не были трезвенниками, и пить на Руси начали явно не вчера. Вместе с тем, отношения русского народа с алкоголем не были однозначными и линейными. Тут случалась и запойная любовь, и минуты разлуки. Менялись напитки, объёмы, градусы и условия потребления. Государство бросалось от одной крайности к другой, то извлекая из пития максимальную прибыль, то объявляя сухой закон. Как бы то ни было, алкоголь стал важным фактором российской истории. О его роли и влиянии на протяжении веков поговоришь на лекции за бокалом вина. Лектор — Игорь Греков