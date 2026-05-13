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Письма Шопена: поэтический концерт

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

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Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Центральной фигурой поэтического концерта, наравне с Фредериком Шопеном, является Жорж Санд — самая влиятельная и необычная женщина Парижа 30-х–40-х годов XIX века, знаменитая писательница и икона независимости во Франции. Именно из её уст ты узнаешь о творческом и жизненном пути композитора, о его письмах к родным и близким. Она расскажет об истории создания его самых трогательных произведений, о тайной влюблённости, о пребывании в картезианском монастыре Вальдемосса на острове Майорка, о страшной и таинственной атмосфере монастыря, где Шопен создал свои бессмертные шедевры. Она сама поделится трагической историей сожжения писем композитора, приоткроет тайны его Штутгартского дневника. В один из самых сильных и трогательных моментов спектакля прозвучит Концерт фа минор для фортепиано с оркестром. Прекрасная и трогательная музыка согреет и взбудоражит сердца слушателей. Выбор писем — это совместная работа пианистки Евгении Кросс и актрисы Дарьи Смирновой. Музыка тесно переплетается с текстом, они являются единым целым. Исполнители: Евгения Кросс — лауреат международных конкурсов, пианистка Дарья Смирнова — ведущая артистка Театра «У Нарвских Ворот», актёрское прочтение

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