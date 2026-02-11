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Пираты в Warhammer 40000

Скелет
Лиговский проспект, 33-35

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Бесплатно
Возраст 18+
Игры

Про событие

Морская академия мистера Гоблинсона следит не только за тем, чтобы ты умел лихо ходить галсами, ставить паруса и уверенно себя чувствовал в абордажном бою, но и прочих наук в твою башку отгружает столько, чтоб аж трещало. Настоящий пират своих корешей знать в лицо должен! В какой бы вселенной они не были, потому что настоящий пират — везде пират! Будь то Warhammer 40 000, World of Warcraft или The Elder Scrolls. У каждого пиратушки в каждом мире тайны свои превеликие имеются, а стало быть тайноведа звать пора. Знатный тайновед Константин Иванов — евангелист Warhammer с двадцатилетним стажем, ведущий канала «Вархаммер сегодня» и частый гость знаменитого «Гоблинского пунша», где уже не раз вещал о мире, где война без конца, выступит теперь и для уважаемых людей с темой о Пиратах межмировых морей и их секретах. Орки-флибустьеры, проклятый доспех Хакнира Смертельного Приговора, хитрый демон-пират и его перчатка — про каждую заварушку Константин поведает, отведает нашего грога, и тебя повеселит немного. Бронь столов и подробная информация по телефону.

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