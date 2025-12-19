Авторская вечеринка Raumtester — ПИР — выходит с закрытой кухни и подаётся обжигающе горячей. В меню братчины — первосортные яства, от которых даже прожжённые гурманы не удержат слюноотделение. Domenico Crisci — спешл из Лондона, шеф лейбла Summa Cum Laude. Клабшоу от неуловимого денди Петара Мартича. Супербой отечественного моделлинга и адепт ультрановой школы техно — SHAKA, впервые в Blank и впервые в роли подопечного ПИРа. Вместо пространственных испытаний — проверка псай-трансом от Psytester (угадайте, кто это?). Решение восточного вопроса — и с восклицательным знаком — в лайве альтер эго Caitlyn Kasha: Jadi Mood. Поставка от Kontrkult — Siberra и другие сладости — довершат пиршество.