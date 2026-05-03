Pink Floyd-шоу
Шведский переулок, д. 2
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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Неповторимая атмосфера Right Place, музыка, которая не стареет, профессионализм музыкантов и философская глубина всего творчества Pink Floyd — лучшее, что можно предложить в преддверии жаркого лета. Красочное и незабываемое путешествие в мир одной из самых успешных и влиятельных групп в мировой истории. Санкт-Петербург-Pink Floyd-шоу не копируют музыку Pink Floyd, но создают таинственную, завораживающую атмосферу, стремясь донести основные тезисы философии великих Pink Floyd.
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