Пилот. Новогодний концерт
площадь Конституции, 2
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от 3000₽ до 48000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Большой новогодний концерт группы «ПилОт». Группа подготовила специальную программу: зимне-хороводную, распевно-лиричную, с хорошим зарядом бодрости на весь год.
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