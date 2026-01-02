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Пилот. Новогодний концерт

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 48000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой новогодний концерт группы «ПилОт». Группа подготовила специальную программу: зимне-хороводную, распевно-лиричную, с хорошим зарядом бодрости на весь год.

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