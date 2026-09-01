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Пилатес в особняке

Особняк Трубецких-Нарышкиных, улица Чайковского, 29

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Практика в особняке Санкт-Петербурга, где величие пространства, нежность движения и неторопливость погружают во внутреннее ощущение красоты, тишины и присутствия. Практика будет сопровождаться живым звучанием арфы.

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