Пилатес в особняке
Особняк Трубецких-Нарышкиных, улица Чайковского, 29
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Практика в особняке Санкт-Петербурга, где величие пространства, нежность движения и неторопливость погружают во внутреннее ощущение красоты, тишины и присутствия. Практика будет сопровождаться живым звучанием арфы.
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