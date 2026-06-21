Велнес-круиз по Неве. В программе: — пилатес с видом на город — 2 часа круиза по Неве — музыка и летний вайб на борту — ресторан и красивые виды Чтобы всем было комфортно заниматься, разделят на две группы: 12:10–13:00 — первая группа 13:10–14:00 — вторая группа Пока одна группа тренируется, другая отдыхает на палубе: фотки, кофе, виды Петербурга — скучать не придется. Через час поменяетесь местами. Каждого участника ждут подарки. Бери с собой только спортивную форму — коврики и воду предоставят на месте.