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Pie Fiction

The Hat Bar
Белинского ул. 9

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Pie fiction – новообразовавшийся органный ансамбль молодых и талантливых музыкантов из Санкт Петербурга, объединённых одной целью – привнести в эстетику джазовой органной музыки уникальное и колоритное звучание. Участники квартета – молодые, но уже заявившие о себе джазовые музыканты, активно выступающие на площадках Санкт- Петербурга.

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