Pie fiction – новообразовавшийся органный ансамбль молодых и талантливых музыкантов из Санкт Петербурга, объединённых одной целью – привнести в эстетику джазовой органной музыки уникальное и колоритное звучание. Участники квартета – молодые, но уже заявившие о себе джазовые музыканты, активно выступающие на площадках Санкт- Петербурга.