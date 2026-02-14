Один раз в год замок любви открывает свои двери для удивительного праздника - и имя ему PicFest. В день Святого Валентина, 14 февраля, смело признаются всему свету, что любят средневековье, романтику рыцарства, мечи и блестки, валентинки, бурлеск, театр теней, любовные сплетни – и сплетают это всё воедино розовыми и алыми лентами на арт-маркете. Как и каждый Пикфест, посвящают этот праздник чувству бескрайнего чуда, что живёт в сердцах с детства. Приглашают соединиться с ним снова – повеселиться в атмосфере любви и радости, потанцевать под живую средневековую музыку, поучаствовать в конкурсе костюмов, быть нарисованным в фотобудке и сиять в самом сердце праздника, как прекрасная драгоценность. Время проведения уточняй на сайте На 14 февраля все билеты проданы, на 15 ещё есть)