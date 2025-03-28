В эту ночь сцены не будет — музыка разольётся по пространству. Аудиосистема особняка передаст звук во все залы, позволяя гостям погрузиться в экспозицию «Каскад (не)сбывшихся желаний», в её самой честной версии — без дневного шума, суеты и толпы. Исполнители: Infinite Stream, Глеб Андрианов, Илья Поляков, Город засыпает — Третье место остаётся открытым для своих. Три композитора, два часа, одна ночь.