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Piano Night

Третье место
Литейный пр., 62

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Завершение:

от 3200₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В эту ночь сцены не будет — музыка разольётся по пространству. Аудиосистема особняка передаст звук во все залы, позволяя гостям погрузиться в экспозицию «Каскад (не)сбывшихся желаний», в её самой честной версии — без дневного шума, суеты и толпы. Исполнители: Infinite Stream, Глеб Андрианов, Илья Поляков, Город засыпает — Третье место остаётся открытым для своих. Три композитора, два часа, одна ночь.

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