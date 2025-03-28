Piano Night
Литейный пр., 62
Начало:
Завершение:
от 3200₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
В эту ночь сцены не будет — музыка разольётся по пространству. Аудиосистема особняка передаст звук во все залы, позволяя гостям погрузиться в экспозицию «Каскад (не)сбывшихся желаний», в её самой честной версии — без дневного шума, суеты и толпы. Исполнители: Infinite Stream, Глеб Андрианов, Илья Поляков, Город засыпает — Третье место остаётся открытым для своих. Три композитора, два часа, одна ночь.
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