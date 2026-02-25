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Piano Concert

Музей-квартира Л.Н. Бенуа, 3-я линия Васильевского острова, 20

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800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Сольный концерт фортепианной музыки Валери Базельцевой — музыканта, пианиста, композитора, автора и руководителя просветительского проекта academism, куратора творческих проектов. Концерт пройдёт в музее-квартире Л.Н. Бенуа, в историческом доходном доме на Васильевском острове, где жил главный архитектор Петергофа и руководитель Академии художеств. Камерное пространство старинного дома создаёт редкую возможность услышать фортепиано не как сценический инструмент, а как живой голос вблизи. Piano Concert — это возвращение к диалогу с инструментом и с публикой после долгого перерыва. Вечер, в котором важно не только то, что звучит, но и то, как мы это слушаем. Это исследование, попытка заново прожить музыку и поделиться этим опытом со слушателем. В программе — сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Клода Дебюсси и Арво Пярта. Классицизм, импрессионизм и современная музыка. Эти произведения разделяют столетия, но объединяет одно — особая работа со звуком как с пространством и дыханием. В концерте принимает участие скрипачка Ангелина Фельдшерова — лауреат международных конкурсов. ассистент-стажёр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (класс доцента Л. В. Стекольщиковой). В стоимость билета входит приветственный welcome drink (бокал игристого вина) и экскурсия в музее-квартире Л.Н. Бенуа.

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