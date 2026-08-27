Музыкально-биографическая драма, посвящённая творчеству легендарной Эдит Пиаф. Это — её история от первых до последних аплодисментов, от первых до последних утрат, от первой до последней любви. Это — спектакль о жизни трогательного «воробушка» и дань памяти её таланту. В конце своего пути, творческого и жизненного, Эдит Пиаф вышла на сцену и на весь мир сказала: «Нет, я ни о чём не жалею!». Ведь каждое событие в её жизни привело к той самой финальной точке. Судьба невероятной артистки раскроется через фрагменты жизни, отношения с самыми близкими людьми и, конечно, легендарные песни в живом исполнении! Она расскажет тебе свою историю — женщина, которой с детства пришлось быть взрослой, но которая смогла сохранить в себе искренность ребёнка.