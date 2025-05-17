В один из майских вечеров, когда город наполнен весной, а воздух звенит ожиданием чего-то волшебного, Санкт-Петербург раскроет свои объятия для по-настоящему исключительного события. Phagamast возвращается — с новым дыханием, с новой глубиной, с тем, что останется в памяти навсегда. Поддержку шоукейс разделят любимые резиденты: Nikita Grib, Netochno, MaxDee, SKLV — мастера звуковой алхимии, которые создадут плотное музыкальное полотно до самого утра. Весна в разгаре, и это — твой шанс стать частью живой истории. Истории о том, как одна ночь может изменить восприятие реальности.